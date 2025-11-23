Muere en EEUU la primera persona infectada con la cepa H5N5 de gripe aviar

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron el primer fallecimiento de un paciente infectado con el virus H5N5, una rara cepa de la gripe aviar.

El Departamento de Salud del Estado de Washington informó que el deceso corresponde a un adulto mayor con afecciones subyacentes, residente del condado de Grays Harbor, quien recibía tratamiento por la infección desde principios de noviembre, cuando fue hospitalizado.

Las autoridades sanitarias indicaron que el fallecido fue la primera persona en el planeta en contraer el virus H5N5, una cepa que, hasta este momento, únicamente se había detectado en poblaciones animales.

Pese a la gravedad del fallecimiento, el Departamento de Salud de Washington hizo hincapié en que el riesgo para la población general “sigue siendo bajo”.

La investigación epidemiológica concluyó que la fuente más probable de contagio fue una bandada de aves domésticas mixtas que la persona poseía en su patio trasero.

Es sabido que la gripe aviar está presente en aves acuáticas a nivel mundial y puede transmitirse a aves de corral como patos y pollos, pero el contagio a humanos se produce en raras ocasiones y siempre está ligado al contacto directo con animales enfermos o muertos.