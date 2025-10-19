Muere Sam Rivers, fundador y bajista de Limp Bizkit

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, falleció a los 48 años de edad, según confirmó la propia banda en un comunicado oficial.

A través de sus redes sociales, el grupo expresó su dolor con un mensaje en el que escribió:

“Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista; era pura magia. El alma detrás de cada canción”.

Sin dar muchos detalles sobre las causas del fallecimiento, se informó que fue una larga batalla contra el cáncer.

Nacido en Jacksonville, Florida, en 1977, Sam Rivers fundó Limp Bizkit junto a Fred Durst y John Otto en 1994. Su estilo combinó el metal con el rap, dando origen a un sonido distintivo que marcó a toda una generación a finales de los años noventa.

Su bajo fue una pieza esencial en discos emblemáticos como Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), álbumes que consolidaron a Limp Bizkit como una de las bandas más influyentes del nu metal.

Colegas y seguidores alrededor del mundo han rendido homenaje al músico, destacando su talento, humildad y aporte creativo al sonido que definió a Limp Bizkit. “Era el corazón de nuestro ritmo”, escribió DJ Lethal, integrante del grupo.

Con su fallecimiento, la banda pierde a uno de sus pilares más queridos y el género nu metal despide a un músico que dejó una huella indeleble en la escena musical de los años 2000.