Muere Serge Enríquez Tolano, alcalde de Bácum, Sonora

Sonora se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Serge Enríquez Tolano, quien se desempeñaba como alcalde del municipio de Bácum. El deceso ocurrió este lunes en una clínica del IMSS-Bienestar, derivado presuntamente de un paro cardiaco tras presentar un cuadro de dengue hemorrágico. La noticia ha conmocionado a la comunidad política y social del estado de Sonora.

A través de sus canales oficiales, el Ayuntamiento de Bácum expresó que la partida del edil significa una pérdida irreparable para la región. Asimismo, la institución destacó que el presidente municipal siempre se caracterizó por su firme compromiso con el servicio público y su constante dedicación al bienestar de las familias locales, a quienes atendió con respeto y responsabilidad.

Desde semanas anteriores, circulaba información de carácter extraoficial sobre el delicado estado de salud que enfrentaba el funcionario. Se mencionaba que las complicaciones derivadas del dengue hemorrágico le impedían realizar sus actividades habituales. El padecimiento se habría agravado debido a una condición de salud preexistente, aunque se espera un reporte médico definitivo.

A nivel estatal, la Secretaría de Salud ha mantenido un monitoreo constante debido al repunte de casos en la entidad. Durante el año 2025, Sonora se posicionó como el estado más afectado por este padecimiento a nivel nacional, registrando un incremento significativo en comparación con el periodo de sequía vivido en 2024.

En el caso específico de Bácum, la Secretaría de Salud detalló que al cierre del año pasado se confirmaron 175 casos en la zona. Esta cifra refleja una alta incidencia de la enfermedad transmitida por el mosquito, cuya proliferación fue favorecida por el fin de la sequía y el aumento de las precipitaciones en la región sur de Sonora.

A pesar de la información extraoficial que vincula el deceso directamente con el dengue, las autoridades competentes continúan con los protocolos necesarios para oficializar las causas clínicas. Mientras tanto, el Ayuntamiento prepara los homenajes correspondientes para despedir al munícipe que sirvió a su pueblo hasta sus últimos días.

