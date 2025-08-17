Muere trabajador y más de 10 empleados resultan intoxicados en hotel de Saltillo

Una intoxicación alimentaria en el comedor del hotel Hampton by Hilton Saltillo dejó un saldo de un trabajador muerto y al menos 10 empleados intoxicados, confirmaron las autoridades.

El trabajador, Carlos Fernando “N”, de 59 años, ingresó a la Clínica 1 del IMSS con problemas respiratorios y renales. Murió poco después, pese a los intentos médicos por estabilizarlo. La necropsia determinó que la causa del deceso fue tromboembolia pulmonar, un hallazgo que podría modificar la investigación.

Más de diez compañeros de trabajo también presentaron síntomas como dolor abdominal, vómito, mareos y diarrea. Paramédicos los trasladaron a hospitales cercanos, mientras otros recibieron atención ambulatoria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades de salud ya investigan el origen del brote. Además, revisan los protocolos de higiene y preparación de alimentos dentro del hotel para deslindar responsabilidades.