Muere el piloto Dilano van’t Hoff en el Campeonato Europeo en Spa

Dilano van’t Hoff, el piloto neerlandés de tan solo 18 años, lamentablemente perdió la vida el sábado durante la carrera del Campeonato Europeo de Fórmula Regional por Alpine (FRECA), en Spa Francorchamps.

El trágico accidente ocurrió en la última vuelta de la carrera, en un video compartido en redes por los aficionados, se puede ver como durante una intensa lluvía, la cual da muy poca visibilidad de la pista, el carro de Van’t Hoff queda atravesado a mitad de la pista, sin conocerse aún los motivos, Otro piloto que le seguía no pudo evitar impactar de lleno contra él, lo que ocasionó que el monoplaza de Hoff se despedazara.

Tras los hechos, la muerte del piloto fue confirmada en redes por FRECA, en tanto el equipo de Van’t Hoff también hizo un pronunciamiento.

A la pena, también se sumó MP Motorsport:

“Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Dilano y sus seres queridos, y los apoyamos por completo a ellos y a los miembros de nuestro equipo que han perdido no solo a un conductor sino también a un amigo”.

Pilotos como Lance Stroll hizo un fuerte llamado para que la pista de Spa tenga cambios, pues la muerte de Dilano van’t Hoff no es la primera en ocurrir, le antecede el piloto de F2 Anthoine Hubert quien perdió la vida en 2019 justo en el mismo tramo.

“Cada vez que pasamos por ahí, nos jugamos la vida. Y hoy hemos visto que ha pasado algo malo, y no está bien”.

“La historia del día no es la carrera (…) Hoy hemos perdido a un joven piloto en Spa, y mis pensamientos están con él y su familia (…) No es justo lo que ha pasado, y esa curva tiene que ser revisada y cambiada porque hemos perdido a dos jóvenes talentos en cinco años. Hay que cambiar esa curva. Vamos a ir allí dentro de unas semanas”.

Aseguró que este tema no es nuevo, pues se ha discutido en reuniones de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios pero nada se ha hecho.

Al llamado de sumó Pierre Gasly, aseguró que ya había solitario que se mejorará la seguridad en Spa, sobretodo tras la muerte de Hubert, de quien era amigo íntimo.

“Así que está claro que hay que revisar qué ha pasado exactamente, y asegurarse de que estas situaciones no vuelvan a producirse en el futuro. Porque creo que ya está bien de perder talentos de esta manera, y obviamente es muy triste”.

“Creo que todos estamos conmocionados y extremadamente tristes con lo que ha pasado (…) nos recuerda a algunos momentos obviamente muy tristes, con lo que pasó con Anthoine hace un par de años. Parece un error, como si no debiéramos estar nunca en esa situación de perder a jóvenes talentos.

Finalmente dijo que espera que todas las personas involucradas en la seguridad y que velan por la seguridad de todos los pilotos tomen algunas medidas, porque “no es la primera vez, y nunca debería haber ocurrido”.

Fernando Alonso, quien ganó la F300 justo en Spa hace 23 años, asegura que el mayor problema de la zona es la visibilidad.

“Así que no sé si es un problema de Spa en sí. Supongo que Monza, si te encuentras un coche en medio de la recta, no lo verás. Así que es simplemente esa mala visibilidad. Y eso es algo que no podemos permitirnos que vuelva a pasar lo que ha pasado hoy. Tiene que ser la última vez que ocurra”.