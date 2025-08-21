Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 21 de Agosto, 2025
Espectáculos

Muere Xava Drago, vocalista de CODA; dejó una emotiva despedida a sus fans

Xava Drago, voz de CODA, falleció a los 56 años; la banda y su familia confirmaron la noticia y compartieron su último mensaje.
Andrea Villarreal
21 agosto, 2025
21
Foto: Redes sociales

Xava Drago, vocalista de la banda de rock mexicana CODA, falleció tras una larga batalla contra el cáncer de estómago, diagnosticado en 2024. La noticia fue confirmada por la agrupación a través de un comunicado en el que destacaron la trayectoria y el legado del cantante.

“Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de nuestro hermano, amigo y compañero de vida, Xava Drago, vocalista de CODA. Xava no solo fue la voz de nuestra banda durante tantos años, sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros”, compartió la agrupación en redes sociales.

La banda añadió que su partida deja un vacío no solo en el grupo, sino en toda la escena del rock mexicano. También adelantaron que más adelante darán a conocer los detalles sobre el homenaje póstumo que le rendirán.

Xava Drago se despide de sus fans

El intérprete de “Aún” y “Eternamente” mantuvo contacto con sus seguidores hasta los últimos días de su vida. A través de mensajes en Instagram, agradeció el apoyo, las donaciones y el cariño que recibió durante su enfermedad.

Tras su fallecimiento, su familia publicó en el Instagram de Xava Drago el emotivo mensaje de despedida que escribió:

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí (…) Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos”, se lee en el comunicado póstumo de Xava Drago.

¿Quién fue Xava Drago?

Con una carrera que comenzó en la década de los 80 en grupos como Ultimátum y Megatón, Xava Drago se consolidó como uno de los vocalistas más importantes del rock en español en los años 90 con CODA.

La agrupación alcanzó gran popularidad con baladas y temas de hard rock, convirtiéndose en referente de toda una generación.

Tras conocerse la noticia de su muerte, familiares y amigos del cantante expresaron su dolor y agradecieron las muestras de cariño recibidas:

“Nos deja un vacío enorme… Eternamente Xava Drago”, compartió su familia.

Con su partida, el rock mexicano pierde una de sus voces más representativas, pero su legado musical permanecerá vivo entre los fans que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria.

