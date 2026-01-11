Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Muere Yeison Jiménez en accidente aéreo; el cantante colombiano tenía 34 años

En el accidente murieron todos los ocupantes de la avioneta, entre ellos el intérprete de música popular, de 34 años
11 enero, 2026
El artista colombiano Yeison Jiménez, conocido por éxitos en música popular, perdió la vida el sábado en un accidente aéreo cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló poco después de despegar, confirmaron autoridades aeronáuticas y reportes de medios colombianos.

Jiménez, de 34 años, se encontraba abordo de una aeronave privada que habría salido de un aeropuerto regional. Según los primeros reportes oficiales, el avión sufrió una falla mecánica que provocó la caída en una zona rural, sin que se registraran sobrevivientes entre los pasajeros y tripulantes.

El cantante, Yeison Jiménez, gozaba de popularidad en Colombia y en varios países de América Latina por sus interpretaciones dentro del género popular y regional. Su fallecimiento ha generado una amplia reacción de dolor y condolencias en redes sociales por parte de colegas, fans y figuras del medio artístico.

En el accidente murieron todos los ocupantes de la avioneta, entre ellos el intérprete de música popular, de 34 años. Equipos de emergencia y peritos acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los restos y recabar evidencia técnica.

Las autoridades indicaron que los resultados finales de la investigación se darán a conocer una vez que concluyan los análisis mecánicos y de operación aérea. Mientras tanto, reiteraron que todas las causas permanecen bajo revisión.

