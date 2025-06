Mueren ocho personas tras caída de globo aerostático en Brasil

Ocho personas murieron este sábado por el incendio y la caída de un globo aerostático en el sur de Brasil, informó el gobernador del estado de Santa Catarina, donde ocurrió el accidente.

“Ocho víctimas fatales y 13 sobrevivientes” es el saldo entre las “21 personas a bordo” que viajaban en el globo, comunicó el gobernador Jorginho Mello en su cuenta de la red social X.

Videos tomados por ciudadanos y reproducidos por la TV brasileña mostraron el momento en que el aerostático se prendió fuego en el aire, sobre la localidad costera de Praia Grande.

At least eight people have died in a hot air balloon accident in Brazil, a state governor has said.

There were 21 people on board the balloon in the city of Praia Grande on Saturday morning, Governor of Santa Catarina Jorginho Mello said in a post on X.

Mello said 13 people…

