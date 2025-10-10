Mueren cinco personas en Puebla tras intensas lluvias

Las torrenciales lluvias registradas en la sierra de Puebla dejaron un saldo de cinco personas fallecidas en el municipio de Tlacuilotepec, donde se registró un deslave y cinco personas desaparecidas en el municipio de Pahuatlán.

Las autoridades informaron que hasta el momento 25 municipios registran severas afectaciones por inundaciones, deslaves y derrumbes. Las zonas más impactadas incluyen Huauchinango, Francisco Z. Mena, Xicotepec y Pantepec, donde se han reportado derrumbes en tramos carreteros y viviendas en riesgo.

La prioridad ha sido la localización de los desaparecidos, por lo que se ha desplegado maquinaria pesada, personal de Protección Civil y la Guardia Nacional en diversos puntos de Puebla para labores de auxilio y rescate.

Lee más: Baja California Sur es uno de los estados mas vulnerables a los Huracanes en México

Estas lluvias se suman a un fenómeno de tormentas que afectó a 31 de los 32 estados del país. El gobierno federal también ha confirmado decesos, inundaciones y daños estructurales en entidades como Hidalgo, Veracruz y Querétaro.

Lee más: Baja California Sur celebra 51 años de historia como Estado libre y soberano

Las autoridades se concentran ahora en rescatar a desaparecidos, restablecer vías de comunicación y prevenir más pérdidas humanas en los próximos días y hacen un llamado a la población a no habitar zonas vulnerables de deslaves.