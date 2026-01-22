Fiscalía de Oaxaca investiga muerte de Dulce Enríquez tras accidente donde también viajaba alcalde de Huatulco; reclasifican delitos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que ha iniciado una carpeta de investigación por la muerte de la creadora de contenido, Dulce Enríquez, quien acompañaba a bordo de su vehículo al alcalde de Huatulco, Julio Cárdenas, cuando se accidentaron en el tramo carretero Oaxaca-Ocotlán, el pasado 9 de enero.

El accidente ocurrió en el Libramiento de Ocotlán en el kilómetro 05 + 900, a la altura del municipio de Santo Tomás Jalieza

La Fiscalía oaxaqueña informó que fue reclasificado el delito con el que inicialmente se había abierto la carpeta de investigación, pues la joven había sufrido lesiones severas y estaba internada en un hospital de la ciudad de Oaxaca

Dulce Enríquez fue sepultada en el panteón municipal de Santa María Huatulco.

Unas500 personas, entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y pobladores de la comunidad acompañaron a la familia para despedir a la joven, quien en los últimos meses había logrado una importante proyección a través de sus cuentas de redes sociales.

Tras el fallecimiento de la joven, el alcalde de Huatulco, Julio Cárdenas, publicó sus condolencias en redes sociales, pero no ha tenido apariciones públicas desde el accidente.

