Necropsia revela la cruda vida y muerte de Fernandito, menor asesinado por deuda de mil pesos

El escalofriante asesinato de Fernando, conocido como “Fernandito”, un niño de tan solo cinco años, ha conmocionado a todo México, generando una indignación generalizada y un firme clamor por justicia.

El pequeño Fernandito fue retenido durante una semana como “garantía” de una deuda de mil pesos que su madre y padrastro no pudieron cubrir. Los detalles revelados por la necropsia de ley pintan un cuadro de violencia extrema y abandono que sufría el menor, tanto en cautiverio como en su propio hogar.

El fatídico desenlace comenzó el 28 de julio, cuando Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes eran exvecinos y prestamistas, se presentaron en el domicilio de Marcelina, la madre de Fernandito, ubicado en la colonia Villas de San Isidro. Al no poder liquidar un préstamo de mil pesos, las mujeres le arrebataron al pequeño a su madre, asegurando que lo tomarían en prenda hasta que la deuda fuera cubierta.

Fernandito fue llevado a una vecindad en la comunidad Ejidal El Pino, en la calle Carmen Serdán, donde lo mantuvieron retenido por más de una semana, atado de manos y sometido a condiciones inhumanas.

Testimonios de vecinos revelan que los presuntos secuestradores maltrataban severamente a Fernandito, “lo trataban como a un perro”, le pegaban, lo tenían amarrado, le aventaban la comida al piso y lo bañaban con agua fría en lavaderos.

La cruda vida de Fernandito antes de su muerte

La tragedia de Fernandito se enmarca en un contexto de profundas carencias y vulnerabilidad que el niño experimentaba desde antes de su secuestro.

Vecinos recuerdan que el pequeño a menudo les pedía “un taco” porque carecía de alimentación en su casa. Además, se ha denunciado que su padrastro, quien es alcohólico, también lo golpeaba. Marcelina, la madre de Fernandito, padece una discapacidad en el habla que le dificultó tanto pagar la deuda como interponer la denuncia a tiempo.

A pesar de su difícil situación, Fernandito era recordado como un niño sociable, cariñoso y con un gran carisma. Le gustaba jugar con carritos, apoyaba a comerciantes y tianguistas con su madre a cambio de unas monedas, frutas o verduras, y conquistaba corazones con su sonrisa y amabilidad. Incluso en la escuela Fernandito era un niño alegre, platicador y nunca grosero.

Necropsia de Fernandito revela horrores del cautiverio

Tras el hallazgo del cadáver de Fernandito el 4 de agosto en avanzado estado de descomposición dentro de un costal en la vecindad donde estuvo cautivo, el dictamen forense reveló la brutalidad de la muerte tras realizarle una necropsia a Fernandito.

Los hallazgos de la necropsia de Fernandito son desgarradores:

Múltiples fracturas: El cuerpo de Fernandito presentaba dos fracturas en el cráneo, una en la clavícula derecha y otra en una costilla, además de múltiples hematomas.

El cuerpo de Fernandito presentaba dos fracturas en el cráneo, una en la clavícula derecha y otra en una costilla, además de múltiples hematomas. Traumatismos severos: La causa de muerte fue atribuida a traumatismos severos en la cabeza y el rostro, supuestamente provocados con un objeto pesado, posiblemente un martillo, lo que resultó en una fractura craneoencefálica.

La causa de muerte fue atribuida a traumatismos severos en la cabeza y el rostro, supuestamente provocados con un objeto pesado, posiblemente un martillo, lo que resultó en una fractura craneoencefálica. Deshidratación y hambre: La autopsia también confirmó que el menor sufrió un grave cuadro de deshidratación, ya que no recibió agua ni alimentos durante varios días de su cautiverio.

La autopsia también confirmó que el menor sufrió un grave cuadro de deshidratación, ya que no recibió agua ni alimentos durante varios días de su cautiverio. Otras lesiones: Presentaba heridas en la espalda, el tórax y las piernas.

Presentaba heridas en la espalda, el tórax y las piernas. Identificación por ADN: La magnitud de las lesiones fue tal que el cuerpo quedó irreconocible, y fue necesario confirmar su identidad mediante pruebas de ADN, un proceso doloroso para la familia que no pudo reconocer su rostro.

Hoy sábado en su sepelio, familiares y vecinos de Fernandito emitieron plegarias en su honor, así como exigencias de justicia.