Fallece Giorgio Armani a los 91 años: el diseñador que revolucionó la moda internacional con su estilo elegante

El diseñador Giorgio Armani falleció este 4 de septiembre de 2025 a los 91 años en su residencia de Milán, rodeado de sus seres queridos. La noticia fue confirmada por el Armani Group, que expresó su “infinita tristeza” al anunciar el adiós de quien fuera el alma y motor creativo de la casa de moda.

Armani, considerado uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI, había enfrentado problemas de salud en los últimos meses, lo que lo llevó a ausentarse por primera vez de los desfiles de la Semana de la Moda de Milán en junio pasado.

Un legado eterno en la moda

Nacido en Piacenza, Italia, en 1934, Armani inició estudios de medicina antes de descubrir su verdadera pasión en el mundo de la moda. En 1975 fundó su propia firma, que rápidamente se convirtió en un imperio global, reconocido por un estilo minimalista, elegante y atemporal. Con su visión, transformó la sastrería masculina y femenina, llevando el concepto del “power suit” a los negocios, el cine y la alfombra roja. Figuras de Hollywood, líderes políticos y celebridades vistieron sus creaciones, consolidando a Armani como un sinónimo de sofisticación.

Más allá de la moda, el diseñador diversificó su marca hacia la perfumería, la hotelería, la gastronomía y el diseño de interiores. Con ello, convirtió a Giorgio Armani en un conglomerado valorado en miles de millones de dólares, siempre bajo su dirección personal como CEO, director creativo y único accionista. En el momento de su muerte, su fortuna estaba estimada entre 10 y 12 mil millones de dólares, reflejo de una trayectoria única en la industria.

La firma confirmó que se instalará una capilla ardiente en Milán durante el fin de semana para que seguidores y personalidades puedan rendirle homenaje. El funeral, en cambio, se realizará de manera privada, siguiendo los deseos del diseñador y su familia.

El fallecimiento de Giorgio Armani marca el fin de una era, pero su legado trasciende el tiempo. Su estilo redefinió la forma de vestir y su marca seguirá siendo un referente de lujo, innovación y excelencia en la moda internacional.