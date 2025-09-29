A un año de la muerte del profesor Noé Gaona, su familia sigue exigiendo justicia

Este 27 de septiembre se cumplió un año de la muerte del profesor Noé Gaona Cortés, quien perdió la vida tras una serie de complicaciones médicas atendidas en el hospital ISSSTE Conchalito de La Paz. Para su familia, no se trató de una fatalidad inevitable, sino de un caso de negligencia médica marcado por demoras, diagnósticos erróneos y falta de atención oportuna.

Durante estos doce meses, su esposa e hijas han emprendido una lucha constante en busca de justicia. Han colocado mantas frente al hospital, denunciado públicamente y exigido acceso a su expediente clínico. Sin embargo, aseguran que las respuestas oficiales han sido escasas y poco claras.

De acuerdo con el testimonio de su familia, Noé Gaona ingresó el 24 de agosto de 2024 con dolores abdominales severos que fueron minimizados. Pasaron semanas antes de que le realizaran estudios más profundos y, cuando finalmente se descubrió una perforación estomacal, la situación ya era crítica.

Tras varias cirugías y complicaciones, el profesor murió el 27 de septiembre de 2024. La familia sostiene que hubo negligencia en todo el proceso: desde diagnósticos tardíos hasta falta de seguimiento postoperatorio y retrasos en procedimientos vitales.

A lo largo de este año, la familia ha recurrido a la Secretaría de Salud, al propio ISSSTE y a instancias legales para exigir que se deslinden responsabilidades. También han solicitado la intervención de peritos independientes para revisar el expediente clínico, el cual, denuncian, les ha sido entregado de manera incompleta.

Hasta el momento, el ISSSTE no ha dado un pronunciamiento claro sobre la investigación interna del caso. La familia lamenta que las autoridades se limiten a declaraciones genéricas y sin compromisos firmes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO