CDMX y Durango registran primeras muertes por sarampión; van 28 decesos en México

La Secretaría de Salud Federal confirmó la primera defunción por sarampión en la Ciudad de México y una más en Durango, elevando la cifra total a 28 decesos en el país durante el actual brote. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica informó que, tras realizar los análisis de laboratorio correspondientes, se determinó que las complicaciones derivadas de esta enfermedad viral fueron la causa directa de los fallecimientos en dichas entidades, donde no se habían registrado víctimas anteriormente.

El avance del sarampión ha encendido las alertas en el sistema de salud pública, ya que la propagación del virus muestra una tendencia al alza en zonas urbanas densamente pobladas.

En lo que va del 2026 se han contabilizado dos mil 467 casos, con lo que suman ocho mil 899 casos a nivel nacional desde el inicio de los contagios, en 2025.

De las muertes reportadas, 21 se registraron en Chihuahua, dos en Jalisco y una en cada uno de las siguientes entidades: Sonora, Durango, Ciudad de México, Michoacán y Tlaxcala. En las dos últimas entidades los decesos se registraron en lo que va del año.

El primer fallecimiento asociado con la enfermedad viral en la capital mexicana fue incluido en el informe epidemiológico del 9 de febrero de 2026 . Dicho documento estableció que la menor de 14 meses, cuya identidad se desconoce, falleció en meses anteriores, lo que generó múltiples dudas entre la población.

Al respecto, Gasman Zylbermann explicó que el motivo por el que no se notificó la muerte inmediatamente después de haber ocurrido es que no se había acreditado su relación con el sarampión.

La reaparición de casos letales de sarampión en territorio mexicano ocurre en un contexto de vigilancia global ante el resurgimiento de enfermedades que se consideraban controladas.

Es fundamental que la población acuda a los Centros de Salud ante la presencia de fiebre alta, manchas rojas en la piel y escurrimiento nasal. El Gobierno de México, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ha exhortado a los padres de familia a revisar las cartillas de vacunación, ya que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse casi en su totalidad mediante la biotecnología médica existente.

