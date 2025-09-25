¿Quién mato a la reina? El misterio tras la muerte de la ex Miss Universo Tyra Spaulding

La comunidad de los certámenes de belleza en Jamaica está de luto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Tyra Spaulding, ex Miss Universo Jamaica 2023.

La joven, de tan solo 26 años, fue encontrada en su residencia en Kingston, y las autoridades locales ya han iniciado una investigación formal por posible homicidio.

El caso ha conmocionado al país debido a las circunstancias del hallazgo. Según informes policiales, el cuerpo de Spaulding fue descubierto con una cortina de color rosa alrededor de su cuello, en el marco de una de las puertas de su domicilio.

¿Quién reaccionó ante la muerte de Tyra Spaulding?

La noticia generó una ola de condolencias inmediatas por parte de la organización de Miss Universo Jamaica y otras figuras del medio.

En un comunicado oficial, el certamen describió a Tyra como “una mujer vibrante, inteligente e inspiradora para otras jóvenes”, cuyo espíritu y gracia dejaron una huella imborrable.

A estas palabras se sumaron la actual reina jamaiquina, Gabrielle Henry, y los directores de la organización local, Mark McDermoth y Karl Williams. Ellos expresaron sus oraciones por la familia de Spaulding y se comprometieron a honrar su extraordinaria vida y legado.

Por su parte, Jordanne Lauren Levy, quien compitió en 2023, manifestó tener el corazón roto por la pérdida de una integrante de la familia de Miss Universo Jamaica.

¿Quién era Tyra Spaulding?

Más allá de su paso por los certámenes, Tyra Spaulding era reconocida por su labor como promotora de la prevención del suicidio y defensora de la salud mental.

Su fallecimiento no solo representa una pérdida para el mundo de la belleza, sino también para las causas sociales que apoyaba activamente.