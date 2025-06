“La Muerte de un Unicornio”, Terror, fantasía y sarcasmo

Alex Scharfman, 2025

★★★★

Esta es una de esas películas de terror en las que, o te subes en el tren de lo absurdo y chafa y disfrutas el viaje, o te quedas abajo y la detestas por lo mismo.

Un abogado y su hija (Paul Rudd y Jenna Ortega), con la que está tratando de reconectar, viajan a la propiedad de un excéntrico millonario farmacéutico, con la esperanza de firmar un contrato que garantice su futuro económico. En el camino sufrirán un bizarro accidente que cambiará los planes de su viaje por completo.

La situación que se plantea es irreal y hasta absurda, pero se maneja como si fuera posible, por lo que todo lo que sucede está basado en que creas que es posible, aunque desafíe la lógica en muchos sentidos. Los personajes son clichés sobreactuados, que resultan divertidos si les sigues la corriente, pero muy molestos si la historia no te está haciendo sentido.

Los efectos especiales son curiosos. Por momentos los unicornios se ven muy bien, y por momentos se ven deformes o incorrectos, pero dado el carácter sarcástico e irónico de la historia, no afecta mucho.

Ojo, el hecho de que sus protagonistas sean actores famosos de otras sagas muy populares no garantiza que te vaya a gustar, esto es muy diferente de Marvel y Merlina. Ni siquiera se parece a “Scream”.

Yo me divertí mucho, la ironía de las situaciones se parece tanto a la realidad que no sabes si reír o llorar, el terror es entretenido, y en general, pasas un rato absurdo estupendo … a menos que te moleste que la trama tome giros tan bizarros, que los personajes te choquen y que los efectos no te gusten, porque entonces seguro tendrás mucho que detestar de la película.