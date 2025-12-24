Más de 100 muertes por accidentes de tránsito en BCS durante 2025

En el marco de las celebraciones decembrinas, los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas y dejando personas lesionadas en Baja California Sur, una problemática que se ha agravado durante el presente año y que obliga a reforzar el llamado a la conducción responsable, especialmente durante las fechas decembrinas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre de 2025 se han registrado 104 víctimas mortales y 552 personas lesionadas por homicidios culposos y lesiones culposas derivadas de accidentes de tránsito en la entidad. Estas cifras representan un incremento en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 79 decesos y 531 heridos por hechos viales.

El análisis de los datos oficiales revela que el sur del estado concentra la mayor incidencia de personas sin vida y lesionadas por accidentes viales. Los Cabos encabeza la estadística con 43 personas fallecidas y 254 lesionadas, seguido de La Paz, donde se reportaron 32 decesos y 228 heridos por accidentes de tránsito.

En contraste, el norte de Baja California Sur presenta una menor incidencia, aunque no está exento de hechos fatales. En Comondú se registraron 16 personas fallecidas y 23 lesionadas; en Mulegé, 10 muertos y 34 heridos; mientras que Loreto reportó 3 decesos y 13 personas lesionadas a causa de accidentes viales.

Accidente este 24 de diciembre en San José del Cabo

Como contexto de esta problemática, la mañana de este miércoles 24 de diciembre se registró un accidente vehicular en el municipio de Los Cabos, que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Bomberos de San José del Cabo, a las 5:50 de la mañana, personal de la Estación #3 San José Viejo atendió el reporte de un choque frontal entre una motocicleta y un vehículo tipo pick up, ocurrido sobre la carretera federal, en la bajada conocida como “La Palma”.

Al sitio acudieron las unidades A-615 y M-71 del Departamento de Bomberos; asimismo, ya se encontraban elementos de Seguridad Pública realizando labores de abanderamiento y una ambulancia de Protección Civil. Como resultado del percance, una persona del sexo masculino fue trasladada a un hospital para recibir la atención médica correspondiente.

Llamado a la prevención

Ante el incremento de muertes y personas lesionadas por accidentes de tránsito, autoridades y cuerpos de emergencia reiteran el llamado a la ciudadanía a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad, evitar el consumo de alcohol al conducir y extremar cuidados al transitar por carreteras y zonas urbanas durante estas fechas festivas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur