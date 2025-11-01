Las muertes más raras en México: 735 casos en 25 años revelan fallas ocultas en el sistema de salud
Un análisis del INEGI reveló que en los últimos 25 años murieron 735 personas por causas extremadamente raras en México, entre ellas infecciones de oído, enfermedades del ojo, tumores in situ y trastornos benignos de la mama.
Estas categorías, casi inexistentes en el registro nacional, evidencian deficiencias en diagnóstico, atención o codificación médica, según el reporte citado por Milenio.
Entre los casos más inusuales destacan:
- Trastornos benignos de la mama (4 muertes),
- Enfermedades del ojo (13),
- Infecciones de oído y mastoides (53),
- Tumores in situ (254).
LEE MÁS: Congreso de BCS exige a la SEP de Baja California Sur implementar de inmediato protocolos …
Expertos advierten que estos decesos, aunque pocos, son “alertas centinelas” del sistema de salud, ya que muchas de las causas eran prevenibles o tratables. Además, los errores en registro médico pueden distorsionar las estadísticas nacionales.
El estudio concluye que estas muertes excepcionales deben servir como indicadores de mejora en la detección temprana, el acceso a servicios y la calidad de la información sanitaria.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO