Un muerto y un herido tras ataque armado en Ciudad Constitución

Un ataque armado registrado en la colonia Los Pinos, en Ciudad Constitución, dejó como saldo una persona sin vida y otra herida por impactos de bala. Se trató del segundo hecho violento en el municipio de Comondú en menos de 24 horas.

Balacera en Ciudad Constitución

De acuerdo con reportes preliminares, las detonaciones se escucharon en las calles Ignacio Allende y bulevar Adolfo Ruiz Cortines, cerca de una zapatería conocida de la zona. Vecinos alertaron a las autoridades, quienes acudieron junto con paramédicos para atender a un joven lesionado que fue trasladado a un hospital.

Minutos después, la ambulancia fue llamada de regreso al detectarse a otra persona tendida en la vía pública. Al revisarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acordonó el área para iniciar las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni la edad de la persona fallecida, aunque algunos reportes señalan que el ejecutado sería un menor de edad.

Otro hecho violento horas antes

Por la mañana, en el poblado de Puerto San Carlos, fuerzas de los tres órdenes de gobierno repelieron una agresión armada durante un operativo. En el intercambio de disparos murió un civil y fue detenido un presunto delincuente, asegurándose armas largas, cortas y presunto narcótico.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que mantendrá los operativos coordinados para prevenir hechos delictivos y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la paz en la región.