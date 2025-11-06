Suman dos muertos tras ataque armado en Loreto; uno falleció rumbo a La Paz

Las detonaciones de arma de fuego registradas la noche del martes 4 de noviembre en la colonia Nuevos Exploradores, en Loreto, dejaron dos hombres sin vida, según información confirmada por la PGJE de Baja California Sur.

El primer fallecimiento ocurrió en el estacionamiento de un comercio ubicado en las calles Salvatierra y carretera Transpeninsular. Agentes investigadores llegaron al sitio y encontraron a un hombre sin vida y a otro herido.

El lesionado, un hombre de 35 años originario de Loreto, recibió atención médica en el Hospital Comunitario. Debido a la gravedad de las heridas por proyectil de arma de fuego, los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital Juan María de Salvatierra, en La Paz. Sin embargo, murió durante el traslado, confirmó personal médico la tarde del miércoles 5 de noviembre.

Peritos y agentes de investigación procesaron la escena y reunieron indicios que serán analizados. El Servicio Médico Forense realizó el traslado del cuerpo para la necropsia correspondiente.

La PGJE mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer el ataque armado en Loreto y ubicar a los responsables. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.