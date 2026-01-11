Seis muertos durante tiroteo en Misisipi, Estados Unidos

Un tiroteo registrado en el condado de Clay, en Mississippi, Estados Unidos, dejó un saldo de seis muertos y una persona detenida, hecho que conmocionó a la comunidad de West Point y activó un amplio operativo de seguridad durante la noche.

El jefe de la Policía del condado de Clay, Eddie Scott, informó que los hechos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad y que el presunto responsable fue asegurado por las autoridades, por lo que dejó de representar un riesgo para la población.

De acuerdo con la versión oficial, las víctimas del tiroteo perdieron la vida en al menos tres ubicaciones diferentes, todas dentro de West Point, municipio cercano a la frontera con Alabama, lo que generó alarma entre los habitantes de la región.

El funcionario explicó que, pese a la gravedad del ataque, las fuerzas de seguridad lograron actuar con rapidez para detener al sospechoso y contener la situación, evitando que se registraran más víctimas.

A través de su cuenta de Facebook, el jefe policial señaló que la comunidad enfrentó una noche trágica marcada por la pérdida de vidas inocentes, al tiempo que pidió solidaridad y oraciones para las familias afectadas.

Asimismo, indicó que los cuerpos policiales permanecieron desplegados en la zona para recabar evidencias, entrevistar testigos y avanzar en la investigación que permitiera esclarecer el motivo del ataque.

Las autoridades locales señalaron que el detenido quedó bajo custodia mientras se integraba la carpeta de investigación correspondiente, sin que hasta el momento se revelara su identidad de manera oficial.

La oficina del sheriff del condado de Clay anunció que preparó una conferencia de prensa para ofrecer más detalles sobre el caso, incluidos los posibles móviles, así como información confirmada sobre las víctimas del tiroteo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO