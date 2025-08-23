VIDEOS: Dos muertos y calles destrozadas deja histórica tromba en la ciudad de Querétaro

Dos muertos y cuantiosos daños en pérdidas materiales y vías públicas dejó la histórica tromba que se registró entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en la ciudad de Querétaro.

La tromba dejó inundaciones severas, vehículos arrastrados, calles destrozadas y lamentablemente, la pérdida de dos vidas.

La tormenta, catalogada como una de las peores en la historia reciente de Querétaro, descargó hasta 80 milímetros de agua por metro cuadrado en cuestión de horas, una cifra impactante si se considera que una lluvia muy fuerte en la ciudad ronda los 35 milímetros cuadrados, revelaron las autoridades municipales.

Esta cantidad sin precedentes de lluvia desbordó un canal pluvial, siendo el detonante de la tragedia que afectó principalmente zonas como Epigmenio González, Carrillo Puerto, Félix Osores, Villas de Santiago, Peñuelas, Menchaca, San Pedrito Peñuelas I y San José el Alto, de la ciudad de Santiago de Querétaro.

Las calles se convirtieron en auténticos ríos , con vehículos flotando y viviendas inundadas .

, con . En la calle Obreros, en Peñuelas, un automóvil fue arrastrado por la fuerza del agua.

Una unidad del sistema Qrobús quedó varada en la calle Torneros.

En San Pedrito Peñuelas I, la calle Costureras quedó completamente anegada, impidiendo la circulación y atrapando a familias en sus hogares .

. En el municipio de Corregidora, la avenida Candiles también experimentó severas inundaciones.

Las consecuencias humanas de esta tromba son desgarradoras. Dos personas, un hombre y una mujer, perdieron la vida tras ser arrastradas por la fuerte corriente en la colonia Peñuelas. Sus cuerpos fueron localizados sin vida cerca de la avenida Paseo Constitución y el camellón de Avenida Plateros.

Tras esta tragedia, el Presidente Municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, ha instruido a la secretaría de gobierno para contactar y apoyar a las familias de las víctimas.

Este sábado, el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano y el Municipio de Querétaro trabajan en coordinación para atender las denuncias ciudadanas y auxiliar a la población. Más de 500 servidores públicos fueron desplegados en toda la ciudad para realizar un levantamiento casa por casa de las afectaciones, documentando pérdidas como refrigeradores, salas y otros enseres.

Además, se han habilitado albergues tanto del DIF municipal como estatal, con capacidad para más de 700 personas.

Hoy lloverá más en Querétaro, alertan las autoridades

Mediante un video que se ha difundido en las redes sociales de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro, autoridades federales, estatales y municipales han emitido una alerta de lluvias para el día de hoy, ya que se esperan más tormentas en la entidad.

“Importante, hoy va a seguir lloviendo en la ciudad de Querétaro, va a seguir lloviendo en los municipios. Por favor, cuídense, no se acerquen a los canales, no se acerquen a los torrentes que van sobre las calles”

Puntualizo el alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías.