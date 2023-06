Realizan primera muestra pedagógica entre primarias de La Paz

Los alumnos de la primaria Julieta Castro Heras en La Paz, Baja California Sur, pasaron una mañana llena de energía, los estudiantes participaron en una serie de actividades deportivas en donde una de las intenciones fue hacer una muestra pedagógica de algunos docentes de educación física en la ciudad.

Al respecto, Armando Duarte, director de ese plantel comentó la importancia de eventos como estos y cómo promover el deporte desde la niñez, así como lo vital que es la educación física en los jóvenes y promoverla desde temprana edad.

María Dolores Aidé Ramírez, es una docente que lleva en su profesión 50 años dedicándose a la docencia y compartió su experiencia, ya que asegura que el retirarse es algo que no está en sus planes a corto y mediano plazo.

“La motivación es tener salud, convivir, compartir con los niños, hacer que ellos entiendan y vayan sabiendo lo que tienen que hacer para mejorar, su calidad de vida, sobre todo eso, el ver la satisfacción feliz en sus caritas, el logro de cosas que van haciendo y que les van saliendo, es lo que me motiva a seguir en la educación física, me fascina es parte de mi vida, y me ha traído muchas satisfacciones”.