Mujer es acusada de asesinar a sus dos exesposos el mismo día en Florida

Una mujer identificada como Susan Avalon, de 51 años, fue detenida en Florida y enfrenta cargos por asesinato en segundo grado, tras ser señalada como presunta responsable del homicidio con arma de fuego de sus dos exesposos en un mismo día, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con la policía, Avalon fue arrestada en su domicilio del condado de Citrus luego de que uno de los hombres, de 54 años, fuera localizado con heridas de bala en el condado de Manatee. La víctima falleció horas después en un hospital de la región.

Antes de morir, el hombre declaró a las autoridades que su exesposo había sido atacado por su exesposa, quien acudió a su vivienda y le disparó frente a su hija. Durante la investigación, los agentes establecieron que la acusada presuntamente utilizó comida robada de un restaurante para hacerse pasar por repartidora y así acercarse a la víctima.

Los investigadores identificaron que Avalon conducía una camioneta Odyssey plateada, la cual fue rastreada mediante lectores de placas mientras cruzaba el puente Sunshine Skyway rumbo al condado de Citrus, donde reside la detenida.

Posteriormente, la policía vinculó a Susan Avalon con un segundo asesinato ocurrido ese mismo día en Tampa, donde otro de sus exesposos fue localizado sin vida, también con heridas de bala. La conexión entre ambos crímenes se confirmó tras interrogar a la acusada, según informó el Sheriff del condado de Manatee, Rick Wells.

El Sheriff señaló que la fiscalía solicitará la pena capital para la mujer debido a la gravedad del caso, al tratarse de un doble asesinato. Durante la conferencia de prensa, el funcionario relató que, al ser confrontada por los detectives, Avalon preguntó a cuál de sus exesposos se referían, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos y definir la situación legal de Susan Avalon, quien permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en Florida.