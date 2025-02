¡Avanzas o 5 años de cárcel!: Mujer amenaza a chofer de Uber con falsa denuncia de acoso (VIDEO)

La falsa acusación que hizo una pasajera a un chofer de la plataforma de taxis Uber que se negaba a avanzar, causó indignación entre los usuarios de redes sociales, luego de que el video donde se ve el intercambio entre ambos se hiciera viral e incluso algunos ya la llaman #LadyUber.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero, alrededor de las 13:55 horas, según se puede ver en la cámara de vigilancia que estaba en el automóvil, mientras circulaban por avenida Revolución, en la Ciudad de México (CDMX).

En el video, que ya circula por todas las redes, se puede ver cómo la mujer, que se encuentra en la parte de atrás del vehículo, le comienza a gritar y dar órdenes al conductor, con la intención de que manejara más rápido.

Después de unos minutos donde la pasajera solo atina a ladrarle órdenes, el chofer prefiere permanecer callado y cuando tiene oportunidad, se detiene y le pide a la mujer que se baje, porque no va a continuar con el viaje.

“Se puede bajar por favor, si va a empezar (…) yo no voy a avanzar así”, dice el hombre a la fémina que le pide a gritos que avance porque tiene que llegar a su trabajo, que está a solo 10 minutos de distancia.

Sin embargo, el sujeto permanece tranquilo, pese a los reclamos de la mujer, quien lo amenaza con invadirlo y comienza a elevar el tono.

“Que me veía muy bonita”: mujer hace falsa denuncia contra chofer de Uber

Ante la negativa del taxista por avanzar, la pasajera hace una llamada, aparentemente al 911, y comienza a decir que el hombre la está acosando, mientras tanto, este último hace lo propio y activa la opción de llamada de emergencia dentro de la aplicación.

“Me viene acosando, me viene haciendo preguntas extrañas. Que estaba muy bonita y no sé qué tanto y le dije que se calmara, y que sino, no iba a avanzar”, se le escucha decir a la mujer al operador, para luego volver amenazar al chofer, que se identificó como Isaac Jorge Lozoya y expresar: “¿avanzas?, o te avientas cinco años de cárcel”.