Mujer pierde la vida a manos de su pareja en La Paz, Bolivia

Una mujer de 43 años perdió la vida tras una discusión con su pareja, que terminó en estrangulamiento en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Los hechos ocurrieron mientras la pareja se encontraba consumiendo alcohol con otro grupo de personas y luego de una fuerte discusión, el hombre recostó a la mujer señalando que “estaba descansando”. De acuerdo con los testigos, al concluir la convivencia, se percataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De inmediato se dio parte a las autoridades, quienes, tras realizar el levantamiento del cadáver, señalaron que elementos como marcas en el cuello y el contexto de violencia previa permitieron abrir la investigación bajo la categoría de feminicida.

Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente aprehendieron a Natanael “N” como sospechoso bajo la figura de feminicida.

Aunque la norma boliviana tipifica el feminicidio con penas severas, grupos feministas ya se han manifestado, señalando que, la brecha entre legislación y aplicación sigue generando alarma pública y exigen que este caso marque un precedente en la lucha contra la violencia machista en La Paz.