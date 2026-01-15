Mujer muere tras ser atropellada por transporte público en Xochimilco

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida la mañana de este jueves tras ser atropellada por una unidad de transporte público en las inmediaciones del pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

El trágico incidente ocurrió en el cruce de las calles Camino Real a San Bartolo y Cuauhtémoc, donde presuntamente un camión de pasajeros impactó a la víctima, provocándole la muerte de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y servicios de emergencia, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada de inmediato para permitir las labores de los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), lo que generó cortes a la circulación y una fuerte movilización policial en esta zona alta de la demarcación.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad involucrada fue detenido por los oficiales de la SSC y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Los vecinos del pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa han manifestado anteriormente su preocupación por el exceso de velocidad con el que circulan las unidades de transporte en estas calles estrechas y empinadas de Xochimilco.

Este lamentable hecho pone nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de los peatones en zonas rurales y semiurbanas de la Ciudad de México. Según estadísticas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), los incidentes donde una persona resulta atropellada por vehículos de gran dimensión han mostrado una tendencia persistente en alcaldías con orografía compleja. Los antecedentes en la zona de Santa Cecilia Tepetlapa sugieren que la falta de infraestructura peatonal adecuada y la falta de regulación estricta a los concesionarios de transporte incrementan el riesgo de fatalidades.

La Fiscalía General de Justicia ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo. Mientras tanto, el cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y proceder a su identificación oficial por parte de sus familiares, quienes llegaron al sitio tras enterarse del suceso.

Como sociedad, no podemos normalizar que caminar por nuestras calles se convierta en una actividad de alto riesgo. La justicia para esta mujer y su familia depende de un análisis exhaustivo de las responsabilidades, tanto del operador como de las condiciones mecánicas de la unidad de transporte público.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/