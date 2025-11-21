VIDEO: Captan a mujer misteriosa caminando entre la niebla en carretera de Tamaulipas

Un video difundido en redes sociales generó inquietud entre usuarios luego de captarse a una mujer vestida de blanco caminando entre la densa niebla sobre la carretera Tampico-Mante, a la altura del kilómetro 40, en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

En las imágenes se observa a la mujer caminar por el acotamiento sin responder a los llamados de varios automovilistas, mientras tráileres y vehículos pasan a escasos metros de ella. Su comportamiento, así como las condiciones del clima, provocaron que el clip se viralizara rápidamente.

Usuarios de la zona compartieron diversas versiones sobre su posible identidad. Algunos aseguran que podría tratarse de una mujer que ocasionalmente pide comida en ranchos cercanos y que suele desaparecer sin explicación. Otros, en cambio, afirman que podría ser un “alma en pena”, alimentando las leyendas urbanas que desde hace años circulan en esa carretera.

Aunque el video ha causado impacto, autoridades locales no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso ni han confirmado reportes relacionados con la presencia de la mujer. Por ahora, la grabación continúa generando debate y especulación entre habitantes y usuarios de redes sociales.

