Mujer es condenada en Los Cabos por homicidio culposo de una niña

Caso judicial concluyó con una sentencia condenatoria por homicidio culposo de una niña, luego de que una mujer dedicada al ramo de la salud fuera declarada penalmente responsable por su actuación médica, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En audiencia de individualización de sanciones realizada el 10 de diciembre, la PGJE obtuvo del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento una condena de dos años de prisión y la reparación del daño por 513 mil 400 pesos contra Laura N, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio culposo en perjuicio de una niña.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2019 en un hospital privado de Cabo San Lucas, donde Laura N atendió a la menor, la diagnosticó y prescribió medicamentos sin considerar los resultados de los estudios de laboratorio practicados.

Días después, el 2 de abril de 2019, la niña fue declarada sin vida, lo que derivó en la apertura formal de la investigación y el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.

Durante el proceso judicial, el agente del Ministerio Público presentó alegatos y pruebas periciales ante el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, dentro del juicio oral desarrollado en diciembre, con el fin de acreditar la responsabilidad de la acusada.

Tras el cierre del debate, el tribunal emitió la sentencia condenatoria que impuso la pena privativa de la libertad y la reparación económica del daño, dando por concluido el caso relacionado con la muerte de la niña en el hospital privado.