Mujer denuncia brutalidad policial en Los Cabos: vídeo evidencia agresión

Una usuaria de redes sociales compartió una serie de videos de un aparente caso de abuso policial del que fue víctima la noche del martes 6 de agosto en la delegación de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. La víctima señaló que este hecho fue presenciado por sus hijos y vecinos, quienes pedían que la dejaran de agredir.

La víctima compartió su testimonio a través de redes sociales y este fue difundido en grupos vecinales. En su declaración, expuso que la noche del martes 6 de agosto, mientras regresaba de su trabajo en su vehículo y estaba fuera de su domicilio, fue abordada por tres policías, dos mujeres y un hombre, que circulaban a bordo de la unidad DST-1066, según se observa en los videos.

En su testimonio, señaló: “Les dije que estoy llegando a mi casa y que vengo de mi trabajo. La señora (policía del sexo femenino) me empieza a decir que no le grite cuando jamás le grité. Se baja de la patrulla, me abre la puerta del vehículo, intentándome bajar jalándome del pelo y el vestido. Le dije que me soltara y más me jalaba. Decidió esposarme dentro del auto y ahorcarme para que yo me bajara. Le dije que no lo haría. El policía masculino se subió al carro y me puso las esposas, mientras la otra policía se colocó detrás del asiento para ahorcarme. Entre los tres me estaban agrediendo dentro de mi vehículo.”