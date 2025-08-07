Mujer desaparecida en La Paz, fue hallada en Playa El Tule de Los Cabos

Una mujer desaparecida desde el pasado 5 de agosto en La Paz fue localizada este miércoles por la tarde en Playa El Tule, en el corredor turístico de Los Cabos, con señales visibles de violencia y deshidratación. Bañistas que la encontraron dieron aviso inmediato a las autoridades.

La víctima, identificada como Lidya Marisol, de 37 años, presentaba cinchos de plástico en el cuello, manos y pies. Además, se encontraba desorientada y visiblemente afectada, por lo que algunos visitantes la protegieron del sol con una sombrilla y le retiraron los amarres antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Preventiva, así como paramédicos de Bomberos y Protección Civil, acudieron al lugar y trasladaron a la mujer desaparecida a un hospital de Cabo San Lucas para recibir atención médica especializada.

La PGJE ya había emitido una ficha de búsqueda por la mujer desaparecida, tras la denuncia de familiares y colectivos de búsqueda, quienes exigían acciones urgentes para su localización. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del caso.

