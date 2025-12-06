Mujer fallece al chocar embarcación con una ballena en Puerto Vallarta

Una colisión entre una ballena y una embarcación turística dejó como saldo una mujer fallecida y dos lesionados frente a las costas de Puerto Vallarta, según informaron autoridades locales. El incidente se registró cuando la lancha “La Valentina” regresó de emergencia al Muelle Solidaridad, donde se activaron los protocolos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, la llamada al número de emergencias alertó sobre el arribo de la embarcación con tres personas a bordo, dos de ellas con lesiones de gravedad y una sin signos vitales. Personal de la Policía Turística confirmó que la tripulación señaló que el choque ocurrió de manera repentina al impactar contra un cetáceo que emergió en la zona.

Las autoridades señalaron que, según el relato de los navegantes, el accidente provocó que los tripulantes salieran proyectados dentro de la embarcación, lo que ocasionó graves contusiones. En declaraciones retomadas por los servicios de emergencia, se indicó en tercera persona que el impacto fue “inesperado y violento”, expresaron los testigos.

Paramédicos atendieron de inmediato a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados a recibir atención médica por los múltiples golpes que presentaban. La mujer fallecida, identificada preliminarmente como Linda N., quedó bajo resguardo de la Fiscalía Regional para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Junto a la víctima viajaban Susana N., de 64 años, y Ladis N., de 55, mientras que la embarcación era tripulada por Carlos Gabriel N. Las autoridades mantienen entrevistas con todos los involucrados para esclarecer la dinámica del impacto y determinar posibles responsabilidades.

La Secretaría de Marina y dependencias ambientales también realizan peritajes para establecer si la ballena sufrió algún daño tras el choque, así como para revisar las condiciones de navegación de la embarcación. Los estudios incluirán análisis de comportamiento del cetáceo y rutas de tránsito marítimo.