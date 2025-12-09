Mujer fallece tras perder el control de su vehículo en Villas del Encanto; en La Paz

La mañana de este martes se registró un fatal accidente vehicular en la zona de Villas del Encanto, en La Paz, BCS, donde una mujer perdió la vida luego de que el automóvil que conducía se impactara de frente contra una camioneta estacionada.

El hecho movilizó a cuerpos de emergencia y a vecinos del sector, quienes reportaron el choque alrededor de las 08:50 horas.

De acuerdo con los testimonios iniciales, una camioneta Nissan Kicks color blanco fue encontrada colisionada contra una pick-up Ford Ranger roja en el cruce de Villa Nahomi y Villa Daniela. En el interior del vehículo compacto se hallaba una mujer recostada hacia su lado derecho, vestida con prendas en tonos amarillo, blanco y negro, quien no respondía a los llamados de auxilio de los residentes.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron minutos después para brindar atención inmediata; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Según su valoración, el fallecimiento habría ocurrido entre 20 y 25 minutos antes de su llegada. La causa preliminar fue un infarto agudo fulminante, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo antes del impacto.

En el sitio, autoridades lograron identificar a la mujer como María Eugenia “N”, residente de la colonia Villas del Encanto. La noticia causó consternación entre los habitantes de la zona, quienes señalaron que la mujer era conocida en la comunidad.

El área permaneció acordonada mientras peritos y agentes ministeriales llevaron a cabo las diligencias correspondientes para precisar las circunstancias del hecho. Las autoridades informaron que continuarán con las investigaciones a fin de esclarecer por completo lo ocurrido y determinar si existen otros factores relacionados con la muerte de la mujer.