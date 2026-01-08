Identifican a mujer fallecida durante redada de ICE ordenada por Trump

Mujer fallecida durante operativo realizado por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hecho que volvió a colocar a Donald Trump en el centro del debate por el uso de la fuerza federal durante acciones migratorias.

En el contexto de operativos ordenados por Trump, una redada en Minnesota terminó con la muerte de una mujer, hecho que volvió a colocar a Trump en el centro del debate por el uso de la fuerza federal durante acciones migratorias.

La víctima fue identificada como Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, quien recibió disparos de una agente del ICE, adscrita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, durante un operativo que derivó en manifestaciones y tensión en la vía pública.

De acuerdo con información difundida por el Minnesota Star Tribune, la mujer residía en la zona metropolitana de Minneapolis–Saint Paul junto con su pareja, y su familia fue notificada del fallecimiento durante la mañana posterior a los hechos.

El gobierno encabezado por Donald Trump sostuvo que la agente federal actuó en legítima defensa, al señalar que la conductora fue violenta y habría intentado arremeter con su vehículo contra los agentes desplegados en el lugar.

Desde la administración federal se indicó que Good utilizó su automóvil como un posible medio de agresión, argumento con el que se justificó el uso del arma de fuego para proteger al personal del ICE involucrado en el operativo.

Sin embargo, autoridades estatales y municipales solicitaron una investigación independiente para esclarecer el uso de la fuerza, luego de que comenzaran a circular videos del momento y surgieran cuestionamientos sobre la actuación de los agentes.

El gobierno estatal de Minnesota ordenó mantener en alerta a la Guardia Nacional, mientras funcionarios locales expresaron dudas sobre la narrativa federal y pidieron transparencia en la revisión del caso.

Familiares de Renee Nicole Good lamentaron el desenlace y destacaron que la mujer era conocida por su carácter solidario y afectuoso, además de señalar que tenía un hijo menor de edad.

La identidad de la víctima fue confirmada también por autoridades locales, mientras que las instancias competentes informaron que el caso continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer con precisión cómo ocurrió el uso de la fuerza durante el operativo relacionado con Trump.

