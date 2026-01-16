Mujer huye con sus hijos tras presuntamente asesinar a su esposo en Tabasco

Las autoridades de Tabasco desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a una mujer señalada como la presunta responsable de asesinar a su esposo tras una violenta discusión. El fatídico incidente ocurrió este jueves en la ranchería Pedregalito, primera sección, perteneciente al municipio de Huimanguillo, donde la sospechosa presuntamente disparó un arma de fuego contra su pareja antes de huir de la escena del crimen en el estado de Tabasco.

Testigos y vecinos de la zona relataron que se escucharon los intensos gritos de la pareja momentos antes de que las detonaciones rompieran el silencio matutino. Al acudir a la vivienda para investigar lo sucedido, familiares hallaron al hombre sin vida, mientras que la presunta agresora ya había abandonado el inmueble llevándose consigo a sus tres hijos menores de edad, cuyo paradero actual es desconocido.

Ante el reporte, el Ministerio Público fue notificado, lo que derivó en la movilización de la Fiscalía General del Estado (FGE) para procesar el área. El personal especializado realizó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley, mientras la FGE trabaja en las primeras indagatorias para esclarecer el móvil del crimen.

Peritos y agentes de investigación se concentraron en la ranchería Pedregalito para recolectar evidencias que permitan determinar responsabilidades en este caso de violencia familiar. El fiscal informó que la prioridad, además de capturar a quien privó de la vida al sujeto, es salvaguardar la integridad de los tres hijos menores, quienes podrían estar en situación de riesgo tras presenciar los gritos de la pareja y el posterior desenlace fatal.

Hasta el cierre de esta edición, el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) mantiene bajo resguardo los restos de la víctima mientras la policía municipal y estatal mantienen cercos de vigilancia en las salidas de Huimanguillo. La fiscalía reiteró que no descansarán hasta esclarecer el móvil del crimen y presentar a la responsable ante la justicia.

