Miércoles 28 de Enero, 2026
Seguridad

Mujer resulta lesionada tras atropellamiento en el Corredor Turístico de Los Cabos

El incidente se registró a la altura de Cabo Bello, en sentido a Cabo San Lucas. La mujer fue trasladada a un hospital para su valoración médica, mientras autoridades determinarán la mecánica del accidente.
28 enero, 2026
Atropellamiento en el Corredor Turístico de Los Cabos deja a una mujer lesionada

IMG: Bomberos CSL

La mañana de este miércoles 28 de enero, un accidente por atropellamiento movilizó a cuerpos de emergencia en el Corredor Turístico de Los Cabos, a la altura de Cabo Bello, en sentido hacia Cabo San Lucas.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue atendido alrededor de las 11:38 horas. Al sitio acudieron unidades de emergencia del Cuerpo de Bomberos, entre ellas la Máquina 66 y la Ambulancia S77, quienes brindaron apoyo a una ambulancia particular que ya se encontraba en la zona.

En el lugar se localizó un vehículo compacto, así como una mujer lesionada que se encontraba sobre la cinta asfáltica. La persona fue trasladada a un hospital por la ambulancia particular para su valoración médica, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

La autoridad competente será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la mecánica del accidente, precisó la institución bomberil.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

EtiquetasCuerpo de Bomberos de Cabo San LucasMujer Atropellada
