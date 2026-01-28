Mujer resulta lesionada tras atropellamiento en el Corredor Turístico de Los Cabos

La mañana de este miércoles 28 de enero, un accidente por atropellamiento movilizó a cuerpos de emergencia en el Corredor Turístico de Los Cabos, a la altura de Cabo Bello, en sentido hacia Cabo San Lucas.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue atendido alrededor de las 11:38 horas. Al sitio acudieron unidades de emergencia del Cuerpo de Bomberos, entre ellas la Máquina 66 y la Ambulancia S77, quienes brindaron apoyo a una ambulancia particular que ya se encontraba en la zona.

En el lugar se localizó un vehículo compacto, así como una mujer lesionada que se encontraba sobre la cinta asfáltica. La persona fue trasladada a un hospital por la ambulancia particular para su valoración médica, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

La autoridad competente será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar la mecánica del accidente, precisó la institución bomberil.

