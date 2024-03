Lotería por una segunda oportunidad: Iomara busca un nuevo riñón

Iomara Vianet Álvarez Cota es una mujer de La Paz que lucha por una segunda oportunidad de vida. Desde hace 14 años, enfrenta una dura batalla contra la insuficiencia renal, provocada por el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que la ha llevado a depender de diálisis y la búsqueda de un trasplante de riñón.

Hace un año y medio, Iomara recibió un trasplante en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón Sonora, sin embargo, debido a negligencia médica el órgano no funcionó y su salud se deterioró nuevamente.

“No es fácil hablar de esto porque como yo iba con toda la ilusión de mejorar, no busco otra cosa más que mejorar mi calidad de vida. Duré aparte de esos 10 días otros 30 entrando y saliendo porque me sometieron a otras dos operaciones. Al cabo de 40 días fui sometida a cuatro operaciones, fue difícil porque además es un lugar muy hermético por lo que no tenía comunicación con nadie, estuve prácticamente como en una cárcel esos 40 días”, comentó Iomara.