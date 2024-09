Mujer muere en EU por retraso en atención médica por restricciones al aborto

Grupos de defensa de los derechos reproductivos en Estados Unidos mostraron su indignación después de que el medio ProPublica revelara que una mujer de Georgia murió por retrasos en la atención médica causados por la restrictiva ley del aborto de ese estado.

Amber Nicole Thurman, de 28 años, desarrolló una rara complicación a causa de píldoras abortivas y falleció durante una cirugía de urgencia en agosto de 2022.

Según documentos a los que accedió ProPublica, un comité oficial del estado culpó del fatal desenlace a un retraso “evitable” de un procedimiento crítico.

Georgia acababa de aprobar una ley que convertía la realización del legrado uterino en un delito grave, con excepciones que médicos tacharon de difíciles de interpretar.

“Amber estaría viva ahora mismo si no fuera por Donald Trump y la prohibición del aborto de (el gobernador de Georgia) Brian Kemp”, aseguró Mini Timmara, presidenta de Reproductive Freedom for All. “Tienen las manos manchadas de sangre”.