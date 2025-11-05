Mujer no sufrió levantón, fue detenida por autoridades federales en Nayarit

Una mujer habría sido detenida por autoridades federales en el fraccionamiento Los Encantos, del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, la noche del martes, cuando fue subida a la fuerza a una camioneta blanca tipo Ford F-150 de doble cabina. El hecho, captado en video, generó alarma entre vecinos y comerciantes que inicialmente pensaron que se trataba de un levantón.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio, la situación fue resultado de un operativo encabezado por una Fiscalía federal, y no de un secuestro. La dependencia municipal señaló que el despliegue sorprendió incluso a las corporaciones locales, ya que no se había informado previamente de la intervención.

El director de Seguridad Ciudadana, Xavier Esparza García, explicó que la acción correspondía a una investigación de carácter federal, ejecutada por personal de una Fiscalía con sede fuera del estado. Añadió que el procedimiento fue rápido y discreto, probablemente para evitar filtraciones de información o interferencias en las indagatorias.

El funcionario aclaró que los hombres que participaron en la detención actuaron sin solicitar apoyo a la policía municipal, lo que reforzó la versión de un operativo federal. Subrayó que este tipo de acciones deben estar respaldadas por una orden judicial que acredite su legalidad.

Vecinos del lugar relataron que observaron cómo la mujer forcejeaba con los hombres antes de ser subida a la camioneta blanca, y que todo fue grabado por cámaras de seguridad y testigos. El video se difundió ampliamente en redes sociales, lo que generó preocupación entre la comunidad.

La Seguridad Ciudadana de Bahía de Banderas informó que se mantiene en contacto con las autoridades federales para confirmar los detalles del operativo y verificar que se haya realizado conforme a la ley.