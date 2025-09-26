Mujer pateó a policía en la CDMX, mientras le gritaba, “tú no me puedes tocar”

Una mujer fue detenida en la Ciudad de México (CDMX) después de una agresión contra un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El incidente ocurrió en la zona de Nativitas, alcaldía Benito Juárez, la tarde del jueves, cuando intentó ingresar al domicilio de su expareja.

De acuerdo con el informe policial, una persona solicitó apoyo señalando que su expareja intentaba entrar a la vivienda sin autorización. Elementos de la SSC acudieron al lugar para dialogar con la mujer y solicitar que se retirara.

En el momento de la intervención, la mujer comenzó a lanzar patadas al oficial mientras repetía la frase “tú no me puedes tocar”, lo que quedó registrado en los videos que circulan del incidente.

Durante la discusión, la detenida argumentó que el policía intentó quitarle el celular con el que grababa los hechos y reclamó que el caso debía ser atendido por la Unidad de Género.

Respecto a un video que circula en redes sociales, en el que se observa a una mujer que agrede físicamente a un policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa: Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando, a través de la frecuencia de…

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que el caso será investigado bajo los protocolos de violencia familiar y de género para determinar la actuación de todas las partes.

Las imágenes difundidas en videos muestran a la mujer lanzando patadas y gritos al oficial asignado al cuadrante 9 de la zona de Nativitas.

La dependencia indicó que con la llegada de otra unidad policial, la ciudadana fue detenida y presentada ante el Juez Cívico, quien elaboró la boleta de remisión correspondiente.

Autoridades recordaron que la agresión a un servidor público es un delito que puede derivar en sanciones penales y que los conflictos familiares deben canalizarse por vías institucionales.

Finalmente, la SSC de la CDMX indicó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la dependencia ya brindan acompañamiento al oficial para que presenten su denuncia formal ante las autoridades competentes.