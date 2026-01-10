Mujer es privada de la libertad en su propio domicilio en La Paz

Una mujer que habría sido privada de la libertad es buscada actualmente por colectivos ciudadanos luego de que se reportó la desaparición de Bárbara Guadalupe Peña Hirales, quien permanece como no loclaizada desde finales de diciembre en La Paz, Baja California Sur.

De acuerdo con información difundida por el colectivo Búsqueda X La Paz, la mujer habría sido privada de la libertad de su propio domicilio, luego de que personas desconocidas ingresaron a la vivienda y se la llevaron por la fuerza con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2025 en la colonia Valle del Mezquite, en La Paz, Baja California Sur, fecha a partir de la cual no se tuvo más contacto con Bárbara Guadalupe Peña Hirales.

Leer más: Joven privada de la libertad es rescatada en hotel de Tijuana

Actualmente, Búsqueda X La Paz mantiene activa la búsqueda y difunde de manera constante la ficha de localización, al considerar el caso como de alto riesgo por la forma en que ocurrió la desaparición.

La mujer desaparecida tenía 37 años de edad al momento de los hechos, complexión delgada, cabello castaño claro, tez blanca y una estatura aproximada de 1.57 metros, características que continúan circulando para facilitar su identificación.

El colectivo señala que cualquier información puede ser relevante para localizar a la mujer privada de la libertad, por lo que se solicita a la ciudadanía revisar datos, fechas y posibles avistamientos recientes.

En el comunicado, se precisó que la participación ciudadana resulta fundamental para fortalecer la búsqueda y evitar la difusión de versiones no confirmadas que puedan entorpecer el proceso.

Las personas que cuenten con información sobre el paradero de Bárbara Guadalupe Peña Hirales pueden enviar un mensaje directo a la página oficial de Búsqueda X La Paz o comunicarse de forma anónima al número 612 140 9761.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO