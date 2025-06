Mujer pro-Trump quema bandera de México en EU y lanza mensaje de odio viral (VIDEO)

Una mujer estadounidense, simpatizante del presidente Donald Trump, quema la bandera de México en un video que se volvió viral en plataformas digitales. La grabación surgió tras las protestas en California, en respuesta a las redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La joven aparece portando una camiseta con el nombre de Trump. Frente a la cámara, extiende la bandera mexicana, la prende con un encendedor y la deposita en un tambo metálico, mientras de fondo suena “American Flags”, una canción de contenido nacionalista.

El video que quema la bandera de México desató una ola de reacciones en redes sociales

En el video puede leerse la frase: “¿Por qué ondeas la bandera de un país al que no quieres regresar? Por siempre americana”, lo que generó una fuerte ola de reacciones divididas. Mientras algunos usuarios denunciaron el acto como ofensivo y racista, otros lo apoyaron como “defensa de la identidad estadounidense”.

Quema bandera de México se volvió una tendencia en redes, no solo por el acto en sí, sino también por su relación con el clima político en Estados Unidos. La acción ocurre tras los disturbios en Los Ángeles y la creciente polarización por las políticas migratorias impulsadas por Trump.

En paralelo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó en entrevista que quienes se sientan amenazados por protestas tienen derecho a defenderse, incluso si eso implica atropellar manifestantes. “Tienes derecho a huir por tu seguridad”, declaró al medio The Rubin Report.

Organismos de derechos humanos han condenado la quema de la bandera de México, señalando que exacerba los discursos de odio contra la comunidad latina y migrante en Estados Unidos. Hasta el momento, no se reporta que la autora del video haya enfrentado consecuencias legales.

Este acto se suma a una serie de manifestaciones que reflejan las crecientes tensiones sociales y políticas en la nación americana, justo cuando la agenda migratoria y los discursos ultranacionalistas vuelven a ocupar un lugar central en el debate público.

They want to burn the American flag🇺🇸, we should start burning the Mexican flag. 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/4wIyfYXkWe

— 🗡️🛡️Sir Rickster🛡️🗡️ (@Rickster_75) June 12, 2025