Capturan a mujer en Oaxaca tras 18 años prófuga por un menos asesinado en Puebla

El caso de Menor asesinado registró un avance clave luego de que autoridades confirmaran la detención de una mujer señalada por el homicidio de su propio hermano, un crimen cometido en Puebla y esclarecido tras casi dos décadas; el Menor asesinado murió en circunstancias que mantuvieron a la implicada como prófuga de la justicia durante 18 años.

La Fiscalía de Oaxaca informó que la captura fue resultado de la colaboración interinstitucional con la Fiscalía de Puebla, lo que permitió ejecutar una orden de aprehensión contra quien fue identificada como presunta asesina, acusada de homicidio calificado y en razón de parentesco, cometido en agravio de un menor de edad.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2007, cuando la ahora detenida y su pareja habrían provocado la muerte del menor mediante asfixia; la víctima era hermano directo de la imputada, lo que agravó la tipificación del delito.

Las investigaciones permitieron ubicar a la mujer en el municipio de Reforma de Pineda, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un operativo que derivó en su detención, tras un trabajo coordinado entre fiscalías estatales.

Tras su captura, las autoridades iniciaron el procedimiento legal para su traslado al estado de Puebla, donde será puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho por el caso del Menor asesinado.