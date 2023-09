Mujer rompe en llanto por trabajo doméstico y se viraliza

Una madre de familia compartió un video en la plataforma de TikTok en el que expresó sus sentimientos de desesperación y agotamiento debido a que tuvo un día particularmente complicado como ama de casa mientras intentaba preparar la comida para su familia.

Un inoportuno accidente con su licuadora, que explotó derramando sopa caliente por toda la cocina, la llevó al límite de sus emociones, por lo que, con lágrimas en los ojos, compartió su deseo de desaparecer de la Tierra en ese momento.

“Llevo horas tratando de hacer la comida y no me sale, siempre me pasa algo, siempre, y ya es muy tarde y no hemos almorzado”, expresó la mujer, visiblemente afectada por la situación.