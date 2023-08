Mujer de 65 años sufre negligencia en el ISSSTE BCS desde hace 3 meses; piden apoyo

Con un embarazo de riesgo, la pérdida de un trabajo y la incertidumbre de no saber qué hacer; esta es la historia de Laura, una mujer que necesita de nuestra ayuda para salvar a su madre, quien lleva más de 3 meses sufriendo negligencia médica por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Baja California Sur.

Ofelia, la mujer afectada y madre de Laura, es una mujer de 65 años que necesita una prótesis para ser operada. Todo inició a principios de junio, momento en el que la señora sufrió una caída, presentando una fractura. Desde este momento, comenzó la travesía:

“El problema empieza con mi mamá porque el día sábado 6 o el 9 de junio, ella se tropezó y le pasó a una fractura múltiple de rodilla izquierda; de pierna izquierda con rodillas flotantes. Esto quiere decir que tenía una fractura arriba de la rodilla y una fractura abajo de la rodilla. En la rodilla está inestable o flotante como ellos me lo hicieron saber”.

Tras esta situación, Laura llevó a su madre de urgencia al ISSSTE en San José del Cabo. Al ingresarla, se percataron de que los aparatos de rayos X no estaban en funcionamiento. Sin embargo, se dice que la encargada no tuvo la disposición de atenderla debido a que el cambio de turno estaba en curso. Y así, quedaron en espera de ser atendida:

“Bueno, ahí la dejan sábado, domingo; y el lunes ya la suben a piso. Pero todavía no tenían una radiografía como tal. Entonces llega el doctor en turno, que es el de la semana, pero ya me habían dicho que se iba a ir de vacaciones. Entonces programan a mi mamá para el siguiente viernes para operarla, pero, ¿qué pasa? Que las enfermeras no se dan cuenta que mi mamá no tenía que tener alimento, entonces le dan de comer. Entonces, pues ya no se hizo la cirugía y al siguiente día, pues el doctor se tenía que ir de vacaciones, sí o sí”

El ISSSTE de San José del Cabo argumentó que lo ideal sería dar de alta a Ofelia, la madre de Laura; y regresar después de 25 días. Es decir, esperar a que el doctor llegara de vacaciones. ¿Cómo Laura esperaría más de 3 semanas para ver a su madre sana de nuevo? ¿Cómo su madre viviría en esas condiciones por casi un mes?

Cabe señalar que su hogar se encuentra en un segundo piso, por lo que les era imposible aceptar la propuesta por parte del ISSSTE. Por tanto, Laura decidió mantener a su madre en la institución y esperar a que una doctora especializada, una traumatóloga, la atendiera. Sin embargo, le comentaron que esto no sería posible:

“La traumatóloga me dice que ella no la puede operar porque es una frcura de alta complejidad; que ella no se puede arriesgar a hacer esa operación porque, así tal cual sus palabras me dijo, “ella puede quedar en quirófano porque solamente estoy yo como responsable. Aparte del quirófano, no tenemos aire acondicionado y para mí es mucho más trabajo hacer dos cirugías en una sola y no me puedo arriesgar”… Ahí es donde yo le dije, “sabes qué, no esperen a mi mamá por querer sacarnos. O sea, yo espero, no hay problema; pero resulta que no. Que ella dice que se traslade a mi mamá a La Paz de manera urgente”.

Cuando comentaron sobre el traslado de urgencia; Laura platicó con el Subdirector de ISSSTE San José del Cabo, y él argumentó que no le habían autorizado el traslado a La Paz. La solución que le ofrecían era mantener a su madre inmóvil y esperar a que pueda ser operada.

Desesperada, preocupada; se había cumplido un mes de tal situación y aún no había respuesta. ¿Cómo quedarse esperando, mientras mira a su madre inmóvil, sin la atención médica necesaria? En este sentido, Laura decidió manifestarse en redes sociales, contactó a la Subdelegada Médica; a lo que respondieron que Ofelia sería trasladada al día siguiente. Pero no sucedió, supuestamente, por falta de prótesis en el estado.

Finalmente, le realizaron una cirugía el 10 de julio con el propósito de aplicar unos espaciadores entre la rodilla y el fémur y en la parte de abajo. Operación realizada de manera provisional hasta que llegara la prótesis requerida.

Desde esa fecha, Laura y su madre están en espera de la prótesis; se dice que aún no ha sido gestionada porque el ISSSTE no cuenta con los recursos económicos necesarios. Y en eso:

“Entonces me hacen esperar 25 días más para decirme que sí, que sí la iban a comprar. Me dice la Subdelegada que ella, de parte de la Subdelegación, estaba autorizada la compra; que no entiende qué es lo que estaba pasando”.

Las autoridades del ISSSTE comentaron que Ofelia sería trasladada a Culiacán, Sinaloa, para realizar su operación, pues tal lugar es un hospital de Tercer Nivel, a diferencia de La Paz. Cuando por fin, la madre y su hija creyeron que pronto su vida regresaría a la normalidad, el personal médico llegó con una noticia, la operación será agendada dentro de un año:

“Entonces me dicen: “ya tenemos una buena noticia para ti, van a trasladar a tu mamá a Culiacán. Pero, pues nada más te tengo que decir un detalle, que esto va a ser hasta el siguiente año que tu mamá tenga… Porque va a estar en lista de espera, entonces ahí es donde se me cae otra vez el mundo […]”.

Tras esta noticia, Laura buscó la forma de trasladarla a Aguascalientes, lugar de origen de su mamá. Sin embargo, le negaron la opción. Además, el ISSSTE nunca le ofreció viáticos ni medios para el traslado en ningún lugar, ni siquiera en Culiacán:

“Y que, pues por mi cuenta… Le digo “bueno, al menos ayúdenme con moverla, porque obviamente mi mamá en el avión no puede ir con la pierna doblada, tiene que ir siempre con la pierna recta por los espaciadores que tiene. Entonces me dicen ellos que eso no es posible; que esperemos a darla de alta y si yo quiero por mis medios, que me la llevé a mi mamá. Ella solamente se puede ir en una ambulancia aérea, pero me dicen ellos que para ellos es demasiado caro”.

Laura relató que quieren cansarla, hasta tomar la decisión de acudir a la clínica privada. Pero ella no piensa rendirse; a pesar de no contar con los recursos económicos suficientes para afrontar esta situación:

“A mí no me dan una fecha exacta, me dice la Subdelegación Médica que es probable que hagan la compra entre una semana y 15 días; es probable, o sea, no es algo que me aseguren. Entonces, estoy más que segura, que me quieren cansar. Quieren agotar mi tiempo por el estado en el que estoy, porque saben que yo necesito sacar a mi mamá para también estar un poco más tranquila, pero en ese estado no la puedo sacar o traerla a mi casa porque es un riesgo para ella y tanto para ella como para mí. Entonces, ya vamos para los tres meses y estar en La Paz es pagar muchísimo dinero… El trasladarse de aquí a La Paz, la comida, todo, todo implica demasiado dinero y ellos me dicen que es lo único que pueden hacer por ella”

Laura se ha quedado en el hospital con su madre a todas horas, los 3 turnos. Sin embargo, ella también se ha visto afectada en su salud, y teme incluso perder a su bebé. Pero, ¿cómo continuar con su vida mientras ve a su madre en esas condiciones de salud?

“No quiero perder a mi bebé por esta situación. Me han… Alguna enfermera por ahí, me estuvo amedrentando; estuve muy mal, pero creo que Dios es muy grande, me ha ayudado a controlarme, ya he empezado yo a tratar de controlarme porque… Parece un chiste, como si se burlaran de nosotros nada más […] Yo ya perdí mi trabajo por estar con mi mamá; traté de hacer lo mejor que yo pude como hija… Y he estado haciendo lo que me corresponde como hija, pero con mi embarazo en curso, con todo lo que estamos pasando, que estoy dándome vueltas, me hacen dar muchas vueltas. Ver cómo pasan los enfermeros, cómo pasan los mismos pacientes que van cambiando a la misma cama de mi mamá… A veces ni quieren bañar a mi mamá, eso es lo que más me molesta”.

Y cabe señalar que este caso de negligencia médica tristemente no ha sido el único, relata Laura, tras las experiencias vistas durante 3 meses:

Por todo, Laura y su madre están solicitando nuestro apoyo; ambas están cansadas física, económica y mentalmente. Además, la salud del bebé en camino también está en riesgo, puesto que no ha podido atender el embarazo de la forma en la que ella quisiera.

Si puede apoyar con un donativo a una cuenta bancaria:

4169160839139871 a nombre de Laura Acosta Sotelo

Y si cuenta con otra alternativa de apoyo, puede comunicarse a CPS Noticias BCS.