Jueves 18 de Diciembre, 2025
Nacional

Mujer de la tercera edad fue abandonada junto a carretera de Tamaulipas

Una mujer de la tercera edad fue abandonada en carretera que conduce a Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas
Adolfo Torres
17 diciembre, 2025
Una mujer de la tercera edad fue localizada abandonada en una silla de ruedas a un costado de la carretera en Matamoros, Tamaulipas, hecho que generó indignación social y la activación de protocolos de atención y búsqueda por parte de autoridades estatales.

La abuelita fue encontrada sola, acompañada únicamente por una bolsa con sus pertenencias, expuesta a las bajas temperaturas de la región. Vecinos del área alertaron a los servicios de emergencia tras observarla en condiciones de vulnerabilidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria, al detectar signos vitales bajos y un cuadro de hipotermia. Posteriormente, la adulta mayor fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

El hallazgo ocurrió sobre la vía que conduce a Playa Bagdad, donde la imagen de la mujer sentada a la orilla del camino se difundió ampliamente en redes sociales, provocando reclamos ciudadanos por mayor protección a personas adultas mayores.

Ante los hechos, el DIF de Tamaulipas informó que activó los protocolos correspondientes para brindar apoyo integral y solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a familiares de la mujer.

La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, en coordinación con el DIF, emitió una ficha de búsqueda con el objetivo de localizar a los familiares y esclarecer las circunstancias en las que la adulta mayor fue encontrada.

Autoridades estatales señalaron que, hasta el momento, no se ha logrado identificar o contactar a algún familiar, por lo que continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

