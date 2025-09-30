Mujer de la tercera edad cae en socavón en Guadalajara

La tarde del domingo 28 de septiembre, una mujer tercera edad resultó lesionada tras caer a un socavón en Guadalajara, en la colonia San Juan Bosco. El hecho ocurrió en la calle Pedro Celestino Negrete, cerca de Esteban Alatorre y Federación, donde la oquedad mide entre 2 y 3.5 metros de profundidad y aproximadamente 4 metros de ancho.

De acuerdo con vecinos, el hundimiento había sido reportado desde días antes y, el viernes previo al incidente, una llanta de un autobús de transporte público se hundió en el mismo punto, aunque sin pasajeros a bordo.

En un video difundido en redes sociales se observa el momento del rescate de la víctima, quien fue auxiliada por un tianguista que descendió con una escalera de aluminio. Otros residentes colaboraron para sacarla del socavón, que se encontraba inundado.

Personal de Protección Civil de Guadalajara y de la Cruz Verde arribó al sitio para brindar atención médica. La mujer tercera edad presentó golpes leves y fue trasladada a un hospital para valoración.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido un comunicado oficial con las medidas exactas del Socavón. Sin embargo, medios locales confirmaron que la zona sigue representando un riesgo para peatones y automovilistas.