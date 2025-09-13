Detienen a presunta mujer transgénero por acoso en metro de la CDMX a otras mujeres (Video)

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial detuvieron a una supuesta mujer transgénero en el metro de la Ciudad de México, tras ser señalada por pasajeras de presunto acoso y de tomar fotografías sin consentimiento en el vagón exclusivo para mujeres. La persona fue asegurada y trasladada ante el Ministerio Público para que se determine su situación legal.

De acuerdo con reportes de seguridad, varias usuarias alertaron al personal del metro sobre la presencia de la supuesta mujer transgénero, quien presuntamente realizaba actos de acoso y utilizaba su teléfono para captar imágenes de otras pasajeras. La rápida reacción de los oficiales permitió la detención dentro del mismo vagón exclusivo para mujeres.

Las autoridades señalaron que esta acción busca salvaguardar la integridad de las usuarias y reforzar la seguridad en el transporte público. Los agentes informaron que el teléfono de la detenida fue asegurado para analizar las fotografías como posibles pruebas.

El Sistema de Transporte Colectivo recordó que mantiene de forma permanente operativos de vigilancia para prevenir casos de acoso y otros incidentes de violencia de género en todas las líneas de la red. Asimismo, reiteró que el vagón exclusivo para mujeres es un espacio seguro y que se aplicarán sanciones a quienes infrinjan esta disposición.

La mujer transgénero fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes integraron la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. La medida, indicaron, busca garantizar un proceso justo y transparente.

Este caso generó conversación en redes sociales sobre la protección de los derechos de las pasajeras, la seguridad en el metro y la inclusión de personas trans en espacios exclusivos. Algunos usuarios pidieron reforzar la vigilancia para evitar incidentes similares.

Colectivos feministas recordaron que el vagón exclusivo para mujeres es una medida creada para prevenir la violencia de género y garantizar un traslado más seguro, por lo que su respeto es fundamental para la seguridad de las usuarias.

Autoridades del STC hicieron un llamado a denunciar cualquier caso de acoso en los módulos de seguridad o directamente al personal de vigilancia. Recalcaron que la participación ciudadana es crucial para mantener la confianza y seguridad en el transporte público.