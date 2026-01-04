Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 3 de Enero, 2026
Seguridad

Mujer intenta quitarse la vida en las vías del Tren Eléctrico de Guadalajara

En Guadalajara se normaliza servicio del Sistema Tren Eléctrico Urbano luego de intervención policial oportuna
3 enero, 2026
Guadalajara: mujer intenta quitarse la vida en vía del Tren Eléctrico

El servicio de la Línea 3 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano fue reanudado este sábado en Guadalajara, luego de una interrupción provocada por la presencia de una mujer sobre las vías, situación que activó los protocolos de seguridad del SITEUR.

La suspensión temporal ocurrió en las inmediaciones de la Central Camionera, punto estratégico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde el tránsito ferroviario fue detenido para prevenir un posible desenlace fatal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque detalló que la persona fue localizada mediante el sistema de videovigilancia del C4, lo que permitió una intervención inmediata. Los oficiales establecieron contacto verbal y evitaron que la mujer intentara quitarse la vida, priorizando su integridad.

Usuarios que se encontraban en la estación observaron el despliegue de autoridades y el acordonamiento del área, mientras se realizaban las maniobras de rescate y aseguramiento del sitio.

Una vez controlada la situación, técnicos del SITEUR revisaron las instalaciones eléctricas y confirmaron condiciones seguras para la operación. Posteriormente, el servicio se reanudó de manera gradual, restableciendo la movilidad en uno de los corredores más utilizados de Guadalajara.

