Mujer es presunta víctima de levantón en Bahía de Banderas, Nayarit (video)

El presunto levantón de una mujer en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, ha causado preocupación entre vecinos y comerciantes del fraccionamiento Los Encantos, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara el momento exacto en que la víctima fue subida a una camioneta blanca por varios hombres.

El hecho ocurrió la noche del martes frente a una tienda de abarrotes, donde una cámara de seguridad captó a la mujer forcejeando con dos hombres, uno vestido con playera azul marino y otro con playera amarilla fosforescente. En las imágenes se observa cómo la víctima, vestida con chamarra rosada y pantalón de mezclilla, intenta resistirse mientras se aferra a otra persona que parece ser la encargada del negocio.

Durante los jaloneos, la mujer y uno de los hombres caen al suelo, mientras otro individuo le pide que la suelte. En medio del forcejeo, una tercera mujer con blusa café y pantalón negro interviene para levantar a la víctima e intenta ayudarla, aunque finalmente la acompaña hacia la camioneta blanca Ford F-150 de doble cabina que ya esperaba frente al establecimiento.

El video grabado desde otro local muestra cómo el sujeto con playera amarilla abre las puertas del vehículo y se sube del lado del conductor. Por el lado contrario, los otros participantes suben a la mujer, mientras la mujer de blusa café se coloca en el asiento del copiloto y el hombre de azul marino toma el volante.

Vecinos que presenciaron el suceso señalaron que lograron anotar parcialmente la matrícula trasera de la camioneta blanca, con número A81BNL, aunque sin identificar el estado de procedencia. También indicaron que el vehículo no portaba placa delantera, lo que dificulta su rastreo.

Las imágenes del video fueron compartidas por testigos en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron y generaron alarma entre la población. Usuarios exigieron a las autoridades municipales y estatales una pronta respuesta para esclarecer los hechos y ubicar a la mujer presuntamente privada de la libertad.